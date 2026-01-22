Песков: Путин высоко оценивает миротворческие усилия Трампа и его команды
Президент России Владимир Путин высоко оценивает миротворческие усилия лично президента США Дональда Трампа и его команды, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Мы действительно оцениваем эти усилия, мы приветствуем эти усилия и их результативность», – сказал он.
Песков отметил, что в Кремле не считают нужным рассказывать, на какой стадии сейчас находятся переговоры с США. Такое решение касается, в том числе, того, что в Москве ожидают встречи спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа с Путиным.
Пресс-секретарь президента также сообщил, что спецпосланник лидера США и зять главы Белого дома, инвестор Джаред Кушнер прибудут в Москву для переговоров с Путиным после 19:00–20:00 мск. Участие во встрече будет принимать помощник президента РФ Юрий Ушаков.
20 января в Давосе прошли переговоры Уиткоффа со спецпредставителем президента РФ, главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. Спецпосланник Трампа охарактеризовал переговоры как позитивные. Дмитриев отметил, что встреча прошла конструктивно.