Песков: для Украины настало время брать ответственность за свою политику
Для Украины настало время принимать решения и брать ответственность за свою политику. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
Так представитель Кремля прокомментировал заявление нового министра обороны Украины Михаила Федорова, который назвал целью страны убивать по 50 000 российских военных в месяц. Песков подчеркнул, что в Москве обратили внимание на эти слова, но ничего нового в них не содержится. Спецоперация продолжается.
17 января Федоров ввел систему цифровых баллов, которые будут начисляться украинским военнослужащим за подтвержденные убийства российских солдат. Баллы можно обменять на покупку беспилотников и роботизированных систем через онлайн-маркетплейс.
Ранее глава минобороны Украины был министром цифровой трансформации. Разработкой системы баллов он занялся в апреле 2023 г. при запуске кластера военных разработок Brave1. Изначально проект задумывался как платформа для поддержки оборонных стартапов. Позднее одним из его ключевых элементов стала программа Army of Drones Bonus.
Верховная рада назначила Федорова новым министром обороны Украины 14 января. За его назначение проголосовали 277 депутатов.