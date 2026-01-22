Песков: позиция РФ по Гренландии не связана с возможной встречей Путина и Трампа
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг предположения о том, что реалистичная оценка президентом Владимиром Путиным позиции США по Гренландии может быть связана с подготовкой к его встрече с Дональдом Трампом.
«Хочу вам напомнить вчерашние слова Путина – все, что касается Гренландии, это не наше дело, у нас много своих дел, нам надо защищать свои интересы», – сказал Песков. Он напомнил, что у России стоят задачи проведения спецоперации, развития экономики, демографии, развития отечественной электроники.
21 января Путин обратил внимание на то, что Дания всегда рассматривала Гренландию как свою колонию, применяя к ней жесткие методы управления. Он заявил, что США и Дания самостоятельно между собой разберутся в ситуации, которая сложилась вокруг Гренландии. Российский лидер подчеркнул, что тема намерений США приобрести Гренландию России не касается.