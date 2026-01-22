Песков: позиция РФ по Гренландии не связана с возможной встречей Путина и Трампа

«Хочу вам напомнить вчерашние слова Путина – все, что касается Гренландии, это не наше дело, у нас много своих дел, нам надо защищать свои интересы», – сказал Песков. Он напомнил, что у России стоят задачи проведения спецоперации, развития экономики, демографии, развития отечественной электроники.