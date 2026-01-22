Газета
Главная / Политика /

Премьер Бельгии назвал актом войны конфискацию замороженных активов РФ

Ведомости

Европа не может просто конфисковать замороженные российские суверенные активы, поскольку это является «актом войны». Об этом заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Европа не находится в состоянии войны с Россией. Вы не можете просто конфисковать деньги. Это акт войны», – заявил бельгийский премьер (цитата по «РИА Новости»).

При этом он выразил уверенность, что «в итоге активы России будут потрачены на восстановление Украины».

22 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не потеряла надежду на разблокировку замороженных на Западе активов Банка России и будет продолжать за них бороться.

21 января президент РФ Владимир Путин отметил, что Москва обсуждает с Вашингтоном использование замороженных российских активов для восстановления территорий в зоне спецоперации.

