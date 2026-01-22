В Давосе началась встреча Трампа и Зеленского
В Давосе началась встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, сообщил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров. Его цитирует «Страна».
Bloomberg писал, что, по словам Зеленского, он вряд ли посетит заседание Всемирного экономического форума, поскольку занят курированием усилий по реагированию на российские авиаудары. Трамп заявлял, что собирается встретиться с украинским президентом на швейцарском горнолыжном курорте.
Зеленский сообщил, что пересмотрит планы, если в ходе встречи будут подписаны соглашения о гарантиях безопасности и плане по возрождению экономики страны с США.
Axios со ссылкой на источник также писал, что Зеленский хочет провести переговоры с Трампом 22 января в Давосе. Издание отметило, что президент Украины направится на переговоры после того, как спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер улетят в Москву, где проведут встречу с российским лидером Владимиром Путиным.