Курского губернатора Хинштейна прооперировали после ДТП
Губернатора Курской области Александра Хинштейна успешно прооперировали после ДТП. Он сообщил об этом в своем Telegram-канале.
Хинштейн рассказал, что находится в Курской областной клинической больнице после операции. По его словам, ситуация оказалась хуже, чем предполагалось изначально: у главы региона диагностировали перелом бедренной кости. Некоторое время губернатор проведет в медучреждении.
«Медики, правда, настаивают на том, чтобы я полностью абстрагировался от всех внешних контактов, от рабочих моментов. Но, конечно, я так не могу, да и не хочу», – сказал Хинштейн, добавив, что «в горизонтальном положении продолжит держать руку на пульсе».
Губернатор также отметил, что коллеги из Минздрава РФ предлагали перевезти его в столицу, но он счел нужным лечиться в Курской области.
22 января Хинштейн попал в аварию в Конышевском районе, где планировал рабочий визит. По словам губернатора, машину занесло на сложном участке дороги из-за сложных погодных условий и выбросило на обочину.