Премьер Гренландии допустил размещение постоянной миссии НАТО на острове
Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил о готовности расширить меры по укреплению обороны арктического острова, включая возможность создания постоянной миссии НАТО. Об этом сообщает Bloomberg.
«Мы готовы обсуждать большее, мы также готовы делать больше и делать это на постоянной основе», – сказал Нильсен, выступая перед СМИ в столице Гренландии Нууке.
21 января президент США Дональд Трамп отказался от введения новых пошлин в отношении ряда европейских стран с февраля на фоне договоренностей о начале диалога по Гренландии. Решение было принято после его переговоров с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Давосе на полях Всемирного экономического форума.
22 января Axios сообщил, что рамочное соглашение по Гренландии, которое обсуждали Трамп и Рютте, предусматривает уважение суверенитета Дании над островом. По данным издания, Трамп отметил, что достижение договоренностей на этих условиях позволит урегулировать «гренландский кризис».
Трамп до этого неоднократно заявлял, что Гренландия должна войти в состав США. Выступая 21 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе, он говорил, что Вашингтон добивается начала немедленных переговоров о приобретении территории, связывая эти планы с развертыванием системы ПРО «Золотой купол» и сдерживанием «противников».