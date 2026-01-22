Премьер Гренландии допустил размещение постоянной миссии НАТО на острове

Трамп до этого неоднократно заявлял, что Гренландия должна войти в состав США. Выступая 21 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе, он говорил, что Вашингтон добивается начала немедленных переговоров о приобретении территории, связывая эти планы с развертыванием системы ПРО «Золотой купол» и сдерживанием «противников».