Дмитриев: Зеленский считает ЕС разрозненным калейдоскопом малых и средних держав
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал выступление президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе, указав на публичную критику Европы со стороны украинского лидера.
«Зеленский критикует и обвиняет Европу, называя ее «разрозненным калейдоскопом малых и средних держав», которые делают недостаточно для помощи», – написал Дмитриев в соцсети X. Так он отреагировал на заявления Зеленского о слабости Европы и отсутствии у нее готовности к решительным действиям.
22 января Зеленский после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Давосе выступил с критикой европейских стран. «В прошлом году здесь, в Давосе, я закончил свое выступление словами: «Европа должна уметь себя защищать», – сказал он. По его словам, прошел год, но ничего не изменилось, поэтому он «вынужден повторять те же самые слова»,
Глава Украины также охарактеризовал встречу с президентом США как «хорошую, продуктивную и содержательную». По его словам, они обсудили взаимодействие команд и вопросы противовоздушной обороны. Глава Киева поблагодарил Трампа за ракеты для систем противовоздушной обороны и запросил дополнительные поставки.