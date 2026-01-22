Дмитриев: Зеленский считает ЕС разрозненным калейдоскопом малых и средних держав

22 января Зеленский после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Давосе выступил с критикой европейских стран. «В прошлом году здесь, в Давосе, я закончил свое выступление словами: «Европа должна уметь себя защищать», – сказал он. По его словам, прошел год, но ничего не изменилось, поэтому он «вынужден повторять те же самые слова»,