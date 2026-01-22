Силы ПВО за три часа уничтожили 22 украинских дрона над Курской областью
Дежурные средства ПВО за три часа перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотника над территорией Курской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, атака была отражена в период с 20:00 до 23:00 мск. Все дроны были самолетного типа.
До этого сообщалось, что в ночь на 22 января силы ПВО уничтожили 14 украинских дронов над регионами РФ. Четыре аппарата были сбиты в Волгоградской области, по три – в Крыму и Ростовской области, два – в Брянской области, по одному – в Белгородской области и Краснодарском крае.
Вечером 21 января Росавиация вводила временные ограничения на прием и выпуск самолетов в ряде аэропортов, включая Волгоград, Владикавказ, Грозный, Магас, Краснодар и Геленджик. Об отмене ограничений ведомство сообщило в 6:11 и 6:12 мск 22 января.