Силы ПВО за три часа уничтожили 22 украинских дрона над Курской областью

До этого сообщалось, что в ночь на 22 января силы ПВО уничтожили 14 украинских дронов над регионами РФ. Четыре аппарата были сбиты в Волгоградской области, по три – в Крыму и Ростовской области, два – в Брянской области, по одному – в Белгородской области и Краснодарском крае.