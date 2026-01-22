Газета
Главная / Политика /

Путин начал встречу с Уиткоффом в Кремле

Основной темой станет урегулирование на Украине
Ведомости

Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером началась, сообщила пресс-служба Кремля.

Основной темой обсуждения станет урегулирование на Украине. Кроме того, с американскими переговорщиками планируется обсудить приглашение России в «Совет мира», а также возможную судьбу части замороженных российских активов.

С российской стороны во встрече участвуют помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Американскую сторону также представляет комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.

Находясь на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Уиткофф рассказывал, что урегулирование конфликта на Украине свелось к одному всеобъемлющему вопросу. По его словам, стороны находятся на завершающем этапе переговорного процесса, в связи с чем он выражал оптимизм относительно их исхода.

Президент США Дональд Трамп 21 января отмечал, что стороны конфликта близки к моменту подписания мирного соглашения российским и украинским лидерами, подчеркнув заинтересованность Москвы и Киева в достижении договоренности.

22 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что представители Украины, России и США встретятся в ОАЭ 23 января. Уиткофф, в свою очередь, заявлял, что после визита в Москву направится в ОАЭ для участия во встрече по Украине.

