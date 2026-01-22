Путин начал встречу с Уиткоффом в Кремле

Находясь на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Уиткофф рассказывал, что урегулирование конфликта на Украине свелось к одному всеобъемлющему вопросу. По его словам, стороны находятся на завершающем этапе переговорного процесса, в связи с чем он выражал оптимизм относительно их исхода.