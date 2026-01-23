FT назвала встречу Зеленского с Трампом в Давосе неудачной
Встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Давосе оказалась неудачной для украинского лидера, пишет Financial Times.
«Документы, относительно которых американские чиновники вели переговоры перед саммитом, в итоге не были подписаны», – отмечается в публикации.
При этом сам президент Украины охарактеризовал переговоры как хорошие и продуктивные. По его словам, стороны обсудили взаимодействие команд, подготовку документов и вопросы противовоздушной обороны.
21 января FT сообщала, что объявление так называемого «плана процветания» Украины на $800 млрд было отложено. План предполагал согласование Киевом, европейскими странами и США инициативы на указанную сумму в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. По данным издания, решение о переносе приняли из-за глубоких разногласий между Вашингтоном и европейскими столицами по вопросу Гренландии, а также на фоне инициативы Трампа о создании «Совета мира» по Газе.