FT назвала встречу Зеленского с Трампом в Давосе неудачной

21 января FT сообщала, что объявление так называемого «плана процветания» Украины на $800 млрд было отложено. План предполагал согласование Киевом, европейскими странами и США инициативы на указанную сумму в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. По данным издания, решение о переносе приняли из-за глубоких разногласий между Вашингтоном и европейскими столицами по вопросу Гренландии, а также на фоне инициативы Трампа о создании «Совета мира» по Газе.