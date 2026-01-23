Ушаков назвал предельно доверительными переговоры Путина с Уиткоффом

Переговоры президента России Владимира Путина с делегацией из США, в которую вошли спецпосланник Стив Уиткофф, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум, были конструктивными и носили откровенный, доверительный характер. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.