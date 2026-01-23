Ушаков назвал предельно доверительными переговоры Путина с Уиткоффом

Ушаков назвал предельно доверительными переговоры Путина с УиткоффомСтороны в течение 4 часов обсуждали украинское урегулирование
Переговоры президента России Владимира Путина с делегацией из США, в которую вошли спецпосланник Стив Уиткофф, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум, были конструктивными и носили откровенный, доверительный характер. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Встреча, состоявшаяся в Кремле 22 января, продлилась около четырех часов.
«Переговоры <…> были исключительно содержательными, конструктивными и, я бы сказал, предельно, предельно откровенными и доверительными», – сказал Ушаков.
По данным пресс-службы Кремля, ключевой темой обсуждения стало урегулирование на Украине. Со стороны России во встрече участвовали Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Москва и Вашингтон также договорились, что 23 января в Абу-Даби пройдет первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей РФ, США и Украины.