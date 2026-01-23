Газета
Главная / Политика /

Ушаков напомнил о готовности вложить в «Совет мира» $1 млрд из активов РФ в США

Ведомости

Россия готова направить в бюджет «Совета мира» по Газе $1 млрд из замороженных прежней администрацией США российских активов. Об этом напомнил помощник президента Юрий Ушаков.

По его словам, эта готовность была акцентирована при обмене мнениями по «Совету мира» в ходе переговоров президента России Владимира Путина с американской делегацией в Москве.

«Остальные же средства из наших замороженных США резервов можно было направить на восстановление территорий, пострадавших в ходе боевых действий, уже после заключения мирного договора между Россией и Украиной», – сказал Ушаков, добавив, что разговор по этой теме продолжится в двусторонней экономической группе.

22 января президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Палестины Махмудом Аббасом объявил, что Россия готова направить в созданный президентом США Дональдом Трампом «Совет мира» $1 млрд удерживаемых активов для поддержки Палестины.

В общей сложности в США заморожено около $5 млрд. Большая часть из $300 млрд заблокирована в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял в ходе брифинга, что юридическая сторона передачи средств в «Совет мира» пока непонятна. По его словам, в этом случае потребуется разблокировка активов и «определенные действия» со стороны США.

