Bloomberg: США намерены переписать оборонное соглашение с Данией

Решение Трампа изменит тенденцию, которая сложилась после окончания холодной войны. Речь идет о сокращении присутствия США в Гренландии. Как пишет Bloomberg, количество американских военных баз на территории сократилось с 17 до одной, на которой служат около 150 человек и работают более 300 контрактников, многие из которых являются гражданами Дании или Гренландии.