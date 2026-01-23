Bloomberg: США намерены переписать оборонное соглашение с Данией
США хотят переписать соглашение об обороне с Данией, чтобы снять все ограничения на свое военное присутствие в Гренландии. Это стало главной целью переговорщиков, стремящихся удовлетворить требование американского лидера Дональда Трампа о контроле над территорией. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
В соглашении, подписанном в 1951 г. и дополненном в 2004 г., говорится, что США должны «проконсультироваться и проинформировать» Данию и Гренландию, прежде чем вносить «какие-либо существенные изменения в военные операции или объекты США в Гренландии».
Собеседники агентства сообщили, что американские переговорщики хотят изменить формулировку, чтобы США не столкнулись с какими-либо ограничениями при реализации своих планов. По их словам, детали такого соглашения все еще обсуждаются.
Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли заявила, что «если эта сделка состоится, то Вашингтон достигнет всех своих стратегических целей в отношении Гренландии с минимальными затратами».
Решение Трампа изменит тенденцию, которая сложилась после окончания холодной войны. Речь идет о сокращении присутствия США в Гренландии. Как пишет Bloomberg, количество американских военных баз на территории сократилось с 17 до одной, на которой служат около 150 человек и работают более 300 контрактников, многие из которых являются гражданами Дании или Гренландии.
Тем не менее остается неясным, в какой степени Дания и Гренландия согласятся на какие-либо изменения, пишет агентство. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила журналистам перед саммитом лидеров Европейского союза в Брюсселе, что и Дания, и Гренландия открыты для «дальнейшего расширения» оборонного договора с США 1951 г.
Axios 22 января сообщил, что рамочное соглашение по Гренландии, которое обсуждали Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, предусматривает уважение суверенитета Дании над островом. По данным портала, Трамп отметил, что достижение договоренностей на этих условиях позволит урегулировать «гренландский кризис».