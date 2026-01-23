Трамп может обратиться к НАТО за помощью в защите южной границы США
Президент США Дональд Трамп размышляет о том, чтобы воспользоваться обязательством НАТО по коллективной обороне и разместить войска союзников вдоль американо-мексиканской границы. Об этом он написал в соцсети Truth Social.
При возвращении в Вашингтон с Всемирного экономического форума в Давосе Трамп написал, что, по его мнению, это необходимо для того, чтобы защитить США «от дальнейших вторжений нелегальных иммигрантов, тем самым освободив большое количество агентов пограничной службы для выполнения других задач».
Ст. 5 Североатлантического договора гласит, что вооруженное нападение на одного из членов НАТО должно рассматриваться как нападение на всех. Это, в свою очередь, влечет за собой обязательство оказать помощь стране, подвергшейся нападению. К нему прибегли лишь однажды, и это сделали США после терактов 11 сентября 2001 г.
28 ноября Трамп заявил, что намерен полностью запретить иммиграцию из всех стран третьего мира, чтобы «дать системе США возможность восстановиться».
The New York Times (NYT) писала в октябре, что администрация Трампа рассматривает возможность кардинального пересмотра системы приема беженцев. Предполагается, что программа будет сокращена до минимума, а предпочтение будет отдаваться англоговорящим, белым южноафриканцам и европейцам, выступающим против миграции.