Трамп может обратиться к НАТО за помощью в защите южной границы США

Ст. 5 Североатлантического договора гласит, что вооруженное нападение на одного из членов НАТО должно рассматриваться как нападение на всех. Это, в свою очередь, влечет за собой обязательство оказать помощь стране, подвергшейся нападению. К нему прибегли лишь однажды, и это сделали США после терактов 11 сентября 2001 г.