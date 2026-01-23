Песков рассказал, как сотрудники Кремля пережили ночные переговоры

Также, по его словам, 23 января в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы с участием представителей России, Украины и США по вопросам безопасности. С российской стороны в нее войдут представители руководства Минобороны РФ во главе с начальником Главного управления Генштаба Игорем Костюковым. Ушаков добавил, что участники российской переговорной группы получили инструкции от Путина по итогам контактов с американской стороной. По его словам, представители США проделали значительную работу по подготовке заседания и рассчитывают, что оно позволит продвинуться в вопросах, связанных с завершением конфликта.