Песков рассказал, как сотрудники Кремля пережили ночные переговоры
Кремль нормально «пережил» ночные переговоры с представителями США. Об этом сообщил в ходе брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя прошедшую встречу.
Отвечая на вопросы журналистов о самочувствии и нагрузке на участников консультаций, Песков отметил, что все это «абсолютно нормально».
«Дело в том, что работа ведется напряженная. Тема очень ответственная, архиважная и очень сложная. И поэтому, конечно, здесь, как правило, проводя такие серьезные консультации, на время никто, как правило, внимания не обращает», – пояснил он.
Около 4:15 23 января помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал журналистам подробности четырехчасовых переговоров лидера России Владимира Путина со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом, предпринимателем и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером, а также старшим советником Белого дома Джошуа Грюнбаумом.
По словам Ушакова, Россия после подписания мирного договора с Украиной готова направить на восстановление территорий, пострадавших в ходе конфликта, оставшиеся в США замороженные российские активы – за вычетом $1 млрд, которые обещала выделить в «Совет мира». При этом он подчеркнул, что без решения территориального вопроса невозможно рассчитывать на долгосрочное урегулирование.
Также, по его словам, 23 января в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы с участием представителей России, Украины и США по вопросам безопасности. С российской стороны в нее войдут представители руководства Минобороны РФ во главе с начальником Главного управления Генштаба Игорем Костюковым. Ушаков добавил, что участники российской переговорной группы получили инструкции от Путина по итогам контактов с американской стороной. По его словам, представители США проделали значительную работу по подготовке заседания и рассчитывают, что оно позволит продвинуться в вопросах, связанных с завершением конфликта.