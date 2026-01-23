В офисе президента Украины опровергли начало переговоров с США и РФ в Абу-Даби
В офисе президента Украины опровергли информацию о том, что трехсторонние переговоры с участием представителей США и России в Абу-Даби уже начались, о чем до этого сообщил Sky News. Об этом пишет интернет-издание «Страна».
По данным газеты, советник президента Украины Дмитрий Литвин заявил журналистам, что официальное время начала переговоров пока не определено. При этом он не исключил, что прибывшие члены делегаций могли начать неформальные контакты.
До этого Sky News сообщил о старте переговоров между Россией, США и Украиной в Абу-Даби, отметив, что они могут стать первыми прямыми трехсторонними мирными переговорами с начала спецоперации. При этом телеканал указывал, что не располагает данными о том, находятся ли представители российской и украинской делегаций в одном помещении.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что первое заседание трехсторонней рабочей группы назначено на 23 января. По его словам, в состав делегации вошли представители руководства Минобороны РФ во главе с начальником Главного управления Генштаба Игорем Костюковым. Ушаков также отмечал, что президент РФ Владимир Путин дал российской делегации конкретные инструкции с учетом всех деталей переговоров с американской стороной, прошедших в ночь с 22 на 23 января.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга заявлял, что точное время начала работы трехсторонней группы будет определяться после прибытия делегации в Абу-Даби.