В офисе президента Украины опровергли начало переговоров с США и РФ в Абу-Даби

До этого Sky News сообщил о старте переговоров между Россией, США и Украиной в Абу-Даби, отметив, что они могут стать первыми прямыми трехсторонними мирными переговорами с начала спецоперации. При этом телеканал указывал, что не располагает данными о том, находятся ли представители российской и украинской делегаций в одном помещении.