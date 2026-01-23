США в сделке по Гренландии намерены блокировать доступ РФ и КНР к ресурсам
Администрация президента США Дональда Трампа в рамках обсуждаемого соглашения по Гренландии планирует ввести запрет на добычу редкоземельных минералов на острове для России, Китая и других стран, не входящих в НАТО. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на восемь высокопоставленных западных чиновников.
Согласно информации источников, соглашение, контуры которого были объявлены Трампом 21 января, не предполагает полной передачи суверенитета над Гренландией США, но включает три ключевых элемента. Помимо ограничений на доступ к ресурсам, речь идет о создании новой масштабной миссии НАТО в Арктике под условным названием «Арктический часовой», а также о пересмотре договора 1951 г. с Данией для создания на острове анклавов американской территории по модели британских баз на Кипре.
Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что готов обсуждать многие вопросы, но суверенитет остается «красной линией». Премьер-министр Дании Метте Фредериксен также подчеркнула, что Копенгаген не будет вести переговоры о своем суверенитете, но открыт к диалогу по вопросам безопасности и инвестиций.
Трамп, вернувшись из Давоса, отказался раскрывать детали, заявив лишь, что соглашение «обсуждается» и что в процесс будет вовлечено НАТО. Европейские лидеры, включая канцлера Германии Фридриха Мерца, выразили осторожный оптимизм, надеясь, что переговоры укрепят безопасность в Арктике при сохранении суверенитета Дании.
22 января Нильсен заявил о готовности расширить меры по укреплению обороны арктического острова, включая возможность создания постоянной миссии НАТО.