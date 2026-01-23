США в сделке по Гренландии намерены блокировать доступ РФ и КНР к ресурсам

Согласно информации источников, соглашение, контуры которого были объявлены Трампом 21 января, не предполагает полной передачи суверенитета над Гренландией США, но включает три ключевых элемента. Помимо ограничений на доступ к ресурсам, речь идет о создании новой масштабной миссии НАТО в Арктике под условным названием «Арктический часовой», а также о пересмотре договора 1951 г. с Данией для создания на острове анклавов американской территории по модели британских баз на Кипре.