Минздрав Франции отозвал детские смеси Nestle и Lactalis после смертей младенцев
Французские власти начали масштабный отзыв детских молочных смесей Nestle и Lactalis после сообщений о смерти младенцев и ряде тяжелых отравлений. Как сообщают министерство сельского хозяйства и министерство здравоохранения Франции, речь идет о добровольном отзыве отдельных партий продукции, инициированном самими компаниями.
По данным Info Radio France, как минимум два случая смерти младенцев – в Анже и пригороде Бордо Пессаке – произошли после употребления детского молока бренда Guigoz (Nestle), входившего в перечень отозванных партий. Дети были госпитализированы с тяжелыми симптомами, включая острые желудочно-кишечные расстройства.
Предполагаемой причиной отравлений называется заражение токсином зернулидом, который связывают с бактерией Bacillus cereus. Источником загрязнения, по результатам проверок под контролем надзорных органов, стало масло, обогащенное арахидоновой кислотой, произведенное китайским поставщиком и использовавшееся при изготовлении смесей. После выявления этого ингредиента Nestle расширила отзыв продукции, а 21 января аналогичные меры приняла и группа Lactalis.
Французские власти признали серьезные системные проблемы. В стране отсутствует национальная референсная лаборатория, способная анализировать сухие детские смеси.
Это не позволяет официально установить прямую причинно-следственную связь между употреблением зараженного молока и заболеваниями или смертями детей, несмотря на серьезные подозрения.
Правительство заявило, что государственные службы «полностью мобилизованы» и осуществляют усиленный и постоянный контроль за ситуацией, координируя действия с надзорными органами других стран. Все производители детского питания, использовавшие ингредиенты от данного поставщика, обязаны провести оценку рисков по каждой партии продукции.
Покупателям рекомендовано немедленно прекратить использование смесей из указанных партий и следовать инструкциям по возврату. В случае появления стойких симптомов – рвоты, диареи или ухудшения состояния – власти советуют срочно обратиться к врачу или в экстренные службы.
6 января Роспотребнадзор приостановил ввоз на территорию России части детских сухих смесей компании Nestle. Поставки прекращены из-за содержания в смесях токсина цереулида, обнаруженного в сырье внешнего поставщика.