Минздрав Франции отозвал детские смеси Nestle и Lactalis после смертей младенцев

Предполагаемой причиной отравлений называется заражение токсином зернулидом, который связывают с бактерией Bacillus cereus. Источником загрязнения, по результатам проверок под контролем надзорных органов, стало масло, обогащенное арахидоновой кислотой, произведенное китайским поставщиком и использовавшееся при изготовлении смесей. После выявления этого ингредиента Nestle расширила отзыв продукции, а 21 января аналогичные меры приняла и группа Lactalis.