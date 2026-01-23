Песков не располагает информацией о неофициальной встрече по Украине в ОАЭ

Британский телеканал Sky News сообщил о старте переговоров между Россией, США и Украиной в Абу-Даби, отметив, что они могут стать первыми прямыми трехсторонними мирными переговорами с начала спецоперации. Украинская сторона после этого опровергла информацию о том, что трехсторонние переговоры с участием представителей США и России в Абу-Даби уже начались.