Главная / Политика /

Песков не располагает информацией о неофициальной встрече по Украине в ОАЭ

Ведомости

В Кремле не располагают информацией о неофициальной встрече России, США и Украины в Абу-Даби (ОАЭ). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, я не располагаю [такой] информацией, я не знаю», – сказал он (цитата по ТАСС).

Британский телеканал Sky News сообщил о старте переговоров между Россией, США и Украиной в Абу-Даби, отметив, что они могут стать первыми прямыми трехсторонними мирными переговорами с начала спецоперации. Украинская сторона после этого опровергла информацию о том, что трехсторонние переговоры с участием представителей США и России в Абу-Даби уже начались.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что первое заседание трехсторонней рабочей группы назначено на 23 января. По его словам, в состав делегации вошли представители руководства Минобороны РФ во главе с начальником Главного управления Генштаба Игорем Костюковым.

