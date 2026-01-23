За Тимошенко внесли залог в размере более $765 000
За главу фракции «Батькивщина» в Верховной раде Украины Юлию Тимошенко внесли все 33 млн грн залога ($765 000), сообщил Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС).
Сумму вносили по частям, отмечает украинское интернет-издание «Страна».
16 января ВАКС назначил Тимошенко меру пресечения в виде залога в размере 33 млн гривен. На нее также надели электронный браслет и запретили покидать Киевскую область.
14 января НАБУ опубликовало аудиозапись разговора с руководителем одной из фракций Верховной рады про оплату голосования в парламенте. Ведомство в своей публикации не раскрывает имя главы фракции, но уже известно, что речь идет о Тимошенко. Ее подозревают в организации переговоров с отдельными народными депутатами «о внедрении системного механизма предоставления неправомерной выгоды в обмен на лояльное поведение во время голосований».