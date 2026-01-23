Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В Белом доме назвали состав делегации США на переговорах в Абу-Даби

Ведомости

На переговорах с Россией и Украиной американскую сторону представляют спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер, старший советник Белого дома Джош Грюнбаум, министр армии Дэн Дрисколл и главнокомандующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич. Об этом «РИА Новости» сообщил Белый дом.

Sky News сообщал о старте переговоров между Россией, США и Украиной в Абу-Даби. Украинская сторона после этого опровергла информацию о том, что трехсторонние переговоры с участием представителей США и России в Абу-Даби уже начались.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что первое заседание трехсторонней рабочей группы назначено на 23 января. По его словам, в состав делегации вошли представители руководства Минобороны РФ во главе с начальником Главного управления Генштаба Игорем Костюковым.

Ушаков также отмечал, что президент РФ Владимир Путин дал российской делегации конкретные инструкции с учетом всех деталей переговоров с американской стороной, прошедших в ночь с 22 на 23 января.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь