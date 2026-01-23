В Белом доме назвали состав делегации США на переговорах в Абу-Даби
На переговорах с Россией и Украиной американскую сторону представляют спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер, старший советник Белого дома Джош Грюнбаум, министр армии Дэн Дрисколл и главнокомандующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич. Об этом «РИА Новости» сообщил Белый дом.
Sky News сообщал о старте переговоров между Россией, США и Украиной в Абу-Даби. Украинская сторона после этого опровергла информацию о том, что трехсторонние переговоры с участием представителей США и России в Абу-Даби уже начались.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что первое заседание трехсторонней рабочей группы назначено на 23 января. По его словам, в состав делегации вошли представители руководства Минобороны РФ во главе с начальником Главного управления Генштаба Игорем Костюковым.
Ушаков также отмечал, что президент РФ Владимир Путин дал российской делегации конкретные инструкции с учетом всех деталей переговоров с американской стороной, прошедших в ночь с 22 на 23 января.