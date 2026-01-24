Газета
Главная / Политика /

В МИДе заявили о попытках Украины и ЕС подменить ключевые вопросы урегулирования

Там считают неприемлемыми посреднические предложения стран Запада
Ведомости

Украина и Европа пытаются подменить ключевые вопросы урегулирования конфликта с Россией. Такое мнение выразил «РИА Новости» директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

Он перечислил среди них вопросы, связанные с территориальными реалиями, первопричинами кризиса и обсуждением различных аспектов постконфликтного обустройства, включая гарантии безопасности и экономического восстановления. Полищук считает неприемлемыми посреднические предложения западных стран, которые «подливают масла в огонь конфликта».

24 января в Абу-Даби начался второй день переговоров России, Украины и США по урегулированию российско-украинского конфликта. Встречи проходят в закрытом режиме, пресса не предусматривается.

Кто и что обсуждают на первой встрече России, Украины и США в Абу-Даби

Политика / Международные отношения

Первые трехсторонние переговоры Москвы, Киева и Вашингтона состоялись днем ранее и тоже прошли в закрытом формате. Стороны обсуждали параметры прекращения конфликта, вопрос буферных зон и механизмы их контроля.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал публично раскрывать детали «формулы Анкориджа», обсуждаемой на переговорах по урегулированию на Украине, но назвал важным условием мира вывод украинских сил с территории Донбасса.

