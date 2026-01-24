ТАСС: США проявляют выдержку на переговорах в Абу-Даби
Делегация США, выступая посредниками на переговорах по Украине в Абу-Даби, демонстрирует высокую выдержку, пишет ТАСС со ссылкой на информированный источник.
В Абу-Даби 24 января стартовал второй день переговоров России, Украины и США по урегулированию российско-украинского конфликта. Встречи сторон проходят в разных форматах в закрытом режиме, пресса на переговорах не присутствует.
23 января в ОАЭ состоялись первые трехсторонние переговоры Москвы, Киева и Вашингтона. Они также прошли в закрытом режиме. На встрече стороны обсуждали параметры прекращения конфликта на Украине, вопрос буферных зон и механизмы их контроля.
В состав российской переговорной группы входят представители руководства Минобороны во главе с начальником Главного управления Генштаба Игорем Костюковым. Украину представляют секретарь СНБО Рустем Умеров, глава офиса президента Кирилл Буданов и глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. От США во встрече участвуют спецпосланник президента Стивен Уиткофф, зять американского главы Джаред Кушнер, старший советник Белого дома Джош Грюнбаум, министр армии Дэн Дрисколл и главнокомандующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич.