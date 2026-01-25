Axios: переговоры в ОАЭ приблизили встречу Путина и Зеленского
После переговоров в ОАЭ стороны находятся «очень близко» к организации встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, заявили американские чиновники, опрошенные Axios. Успех следующей встречи в Абу-Даби может открыть путь к переговорам в Москве или Киеве.
По оценке американских представителей, состоявшиеся обсуждения были продуктивными и позволили достичь прогресса. Они подчеркнули, что ни один вопрос не остался без внимания, а атмосфера отличалась взаимным уважением, поскольку все участники искали возможные решения. Как отметил один из чиновников, переговоры прошли настолько хорошо, насколько это было возможно.
Первые трехсторонние переговоры Москвы, Киева и Вашингтона состоялись в ОАЭ 23 января. Стороны обсудили параметры прекращения конфликта, вопрос буферных зон и механизмы их контроля. На следующий день в Абу-Даби прошел второй раунд встречи делегаций стран по урегулированию на Украине. Оба раунда встреч проходили в закрытом режиме без присутствия прессы. Зеленский подтвердил готовность Киева к новому раунду переговоров. Он уточнил, что предыдущие встречи были конструктивными.