Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Axios: переговоры в ОАЭ приблизили встречу Путина и Зеленского

Ведомости

После переговоров в ОАЭ стороны находятся «очень близко» к организации встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, заявили американские чиновники, опрошенные Axios. Успех следующей встречи в Абу-Даби может открыть путь к переговорам в Москве или Киеве.

По оценке американских представителей, состоявшиеся обсуждения были продуктивными и позволили достичь прогресса. Они подчеркнули, что ни один вопрос не остался без внимания, а атмосфера отличалась взаимным уважением, поскольку все участники искали возможные решения. Как отметил один из чиновников, переговоры прошли настолько хорошо, насколько это было возможно.

Первые трехсторонние переговоры Москвы, Киева и Вашингтона состоялись в ОАЭ 23 января. Стороны обсудили параметры прекращения конфликта, вопрос буферных зон и механизмы их контроля. На следующий день в Абу-Даби прошел второй раунд встречи делегаций стран по урегулированию на Украине. Оба раунда встреч проходили в закрытом режиме без присутствия прессы. Зеленский подтвердил готовность Киева к новому раунду переговоров. Он уточнил, что предыдущие встречи были конструктивными.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте