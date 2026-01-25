Axios: переговоры в ОАЭ приблизили встречу Путина и Зеленского

По оценке американских представителей, состоявшиеся обсуждения были продуктивными и позволили достичь прогресса. Они подчеркнули, что ни один вопрос не остался без внимания, а атмосфера отличалась взаимным уважением, поскольку все участники искали возможные решения. Как отметил один из чиновников, переговоры прошли настолько хорошо, насколько это было возможно.