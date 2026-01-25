Полищук: Россия и Белоруссия работают над отменой роуминга между странами

По его словам, профильные ведомства и операторы связи сохраняют готовность к дальнейшему взаимодействию для полной ликвидации роуминга. Это позволит исключить дополнительные платежи за связь на территории соседнего государства. Дипломат подчеркнул, что как российские, так и белорусские граждане вправе рассчитывать на продолжение прогресса в этом направлении.