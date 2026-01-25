Газета
Главная / Политика /

Полищук: Россия и Белоруссия работают над отменой роуминга между странами

Путин и Лукашенко подписали соответствующий документ еще в 2024 году
Ведомости

Москва и Минск продолжают совместную работу по отмене роуминга между странами. Об этом сообщил директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук в интервью «РИА Новости».

По его словам, профильные ведомства и операторы связи сохраняют готовность к дальнейшему взаимодействию для полной ликвидации роуминга. Это позволит исключить дополнительные платежи за связь на территории соседнего государства. Дипломат подчеркнул, что как российские, так и белорусские граждане вправе рассчитывать на продолжение прогресса в этом направлении.

Роуминг между Россией и Белоруссией был отменен с 2021 г. и декларировался как «возможность пользоваться услугами связи в поездках по Белоруссии на комфортных условиях». На деле отмена роуминга оказалась номинальной, писали «Ведомости».

В декабре 2024 г. президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко подписали документ, подразумевающий отмену роуминга между странами. Правила должны были вступить в силу с 1 марта 2025 г., но проект не был запущен.

