Россия отменит международный роуминг с Казахстаном, Киргизией и Арменией в 2025 году

Россия отменит международный роуминг с Казахстаном, Киргизией и Арменией в 2025 годуС Белоруссией такой режим уже номинально действует
Россия отменит международный сотовый роуминг с входящими в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) Казахстаном, Киргизией и Арменией к 2025 г. Об этом говорится в приложении к запросу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), направленном в адрес всех крупных мобильных операторов союзных государств и Минэкономразвития России 16 марта 2023 г. Документ есть в распоряжении «Ведомостей», его подлинность подтвердили источники в двух операторах большой четверки.
ЕЭК запрашивала информацию о справедливых тарифах на услуги сотовой связи в международном роуминге. В письме ЕЭК просит до 14 апреля предоставить данные о количестве абонентов, объеме и стоимости оказанных услуг сотовой связи абонентам государств – членов ЕАЭС с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2022 г., а также сведения о полученных доходах.