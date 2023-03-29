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Россия отменит международный роуминг с Казахстаном, Киргизией и Арменией в 2025 году

С Белоруссией такой режим уже номинально действует
Анна Устинова Марина Тюняева (Бочкарёва)
Отмена роуминга со странами ЕАЭС приведет к пересмотру тарифов на связь, однако бесплатной она не станет / Табылды Кадырбеков / РИА Новости

Россия отменит международный сотовый роуминг с входящими в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) Казахстаном, Киргизией и Арменией к 2025 г. Об этом говорится в приложении к запросу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), направленном в адрес всех крупных мобильных операторов союзных государств и Минэкономразвития России 16 марта 2023 г. Документ есть в распоряжении «Ведомостей», его подлинность подтвердили источники в двух операторах большой четверки.

ЕЭК запрашивала информацию о справедливых тарифах на услуги сотовой связи в международном роуминге. В письме ЕЭК просит до 14 апреля предоставить данные о количестве абонентов, объеме и стоимости оказанных услуг сотовой связи абонентам государств – членов ЕАЭС с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2022 г., а также сведения о полученных доходах.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных