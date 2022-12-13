Абоненты мобильных операторов «большой четверки» смогут дозвониться до новых регионов

Российские телекомоператоры «Билайн», «Мегафон» и Tele2 в ноябре договорились о запуске национального роуминга на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, рассказал «Ведомостям» источник в одном из российских операторов «большой четверки» и подтвердил источник в одном из телекомоператоров, работающих на территории новых регионов. По словам собеседника, близкого к федеральному оператору, до конца года роуминг на территории всех новых субъектов РФ начнет работать и у МТС.