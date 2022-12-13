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Абоненты мобильных операторов «большой четверки» смогут дозвониться до новых регионов

Компании договорились о национальном роуминге на «крымских» условиях
Анастасия Курашева Анна Устинова Сергей Гаврилюк
Абоненты мобильных операторов «большой четверки» смогут дозвониться в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области / Алексей Майшев / РИА Новости

Российские телекомоператоры «Билайн», «Мегафон» и Tele2 в ноябре договорились о запуске национального роуминга на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, рассказал «Ведомостям» источник в одном из российских операторов «большой четверки» и подтвердил источник в одном из телекомоператоров, работающих на территории новых регионов. По словам собеседника, близкого к федеральному оператору, до конца года роуминг на территории всех новых субъектов РФ начнет работать и у МТС.

Национальный роуминг – это возможность использовать сеть другого мобильного оператора внутри той же страны. Для всех регионов, кроме Крыма и Севастополя, национальный роуминг был отменен постановлением правительства в мае 2019 г. Это означает, что для абонентов в домашнем регионе и в поездках по стране условия получения услуг связи должны быть одинаковыми.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных