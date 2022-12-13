Абоненты мобильных операторов «большой четверки» смогут дозвониться до новых регионов

Абоненты мобильных операторов «большой четверки» смогут дозвониться до новых регионовКомпании договорились о национальном роуминге на «крымских» условиях
Российские телекомоператоры «Билайн», «Мегафон» и Tele2 в ноябре договорились о запуске национального роуминга на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, рассказал «Ведомостям» источник в одном из российских операторов «большой четверки» и подтвердил источник в одном из телекомоператоров, работающих на территории новых регионов. По словам собеседника, близкого к федеральному оператору, до конца года роуминг на территории всех новых субъектов РФ начнет работать и у МТС.
Национальный роуминг – это возможность использовать сеть другого мобильного оператора внутри той же страны. Для всех регионов, кроме Крыма и Севастополя, национальный роуминг был отменен постановлением правительства в мае 2019 г. Это означает, что для абонентов в домашнем регионе и в поездках по стране условия получения услуг связи должны быть одинаковыми.