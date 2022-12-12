Социально значимые объекты в новых регионах России централизованно обеспечат интернетом

Социально значимые объекты в новых регионах России централизованно обеспечат интернетомЭтим займется специально созданная для этих территорий компания «Миртелеком»
Российский сотовый оператор «Миртелеком» определен единственным исполнителем услуг по подключению к интернету социально значимых объектов (СЗО) в Запорожской и Херсонской областях в 2022 г. Этот статус может быть закреплен отдельным постановлением Минцифры, следует из перечня документов, которые правительство должно издать до конца 2022 г. Документ, подписанный вице-премьером Дмитрием Григоренко, есть в распоряжении «Ведомостей», его подлинность подтвердил источник в аппарате правительства.
Проект распоряжения правительства, определяющий статус «Миртелекома», должен был быть подготовлен Минцифры и утвержден еще 6 декабря. «Ведомости» направили запрос в пресс-службу правительства. Представитель Минцифры отказался от комментариев.
Вы видите 18% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам