Социально значимые объекты в новых регионах России централизованно обеспечат интернетом

Российский сотовый оператор «Миртелеком» определен единственным исполнителем услуг по подключению к интернету социально значимых объектов (СЗО) в Запорожской и Херсонской областях в 2022 г. Этот статус может быть закреплен отдельным постановлением Минцифры, следует из перечня документов, которые правительство должно издать до конца 2022 г. Документ, подписанный вице-премьером Дмитрием Григоренко, есть в распоряжении «Ведомостей», его подлинность подтвердил источник в аппарате правительства.