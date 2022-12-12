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Социально значимые объекты в новых регионах России централизованно обеспечат интернетом

Этим займется специально созданная для этих территорий компания «Миртелеком»
Анастасия Курашева
«Миртелеком» был создан в 2022 г. с целью обеспечения связью и интернетом территорий Запорожской и Херсонской областей, указано на официальном сайте оператора / Дмитрий Макеев / РИА Новости

Российский сотовый оператор «Миртелеком» определен единственным исполнителем услуг по подключению к интернету социально значимых объектов (СЗО) в Запорожской и Херсонской областях в 2022 г. Этот статус может быть закреплен отдельным постановлением Минцифры, следует из перечня документов, которые правительство должно издать до конца 2022 г. Документ, подписанный вице-премьером Дмитрием Григоренко, есть в распоряжении «Ведомостей», его подлинность подтвердил источник в аппарате правительства.

Проект распоряжения правительства, определяющий статус «Миртелекома», должен был быть подготовлен Минцифры и утвержден еще 6 декабря. «Ведомости» направили запрос в пресс-службу правительства. Представитель Минцифры отказался от комментариев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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