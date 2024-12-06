Россия и Белоруссия приняли документ об отмене роуминга с 1 марта
Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко подписали документ, который подразумевает отмену роуминга между странами, сообщается на сайте Кремля. Глава РФ во время заседания Высшего государственного совета Союзного государства говорил, что новые правила вступят в силу с 1 марта 2025 г.
«Резолюция Высшего Государственного Совета Союзного государства "О создании комфортных тарифов для пользования услугами связи и передачи данных на территории Союзного государства (отмена роуминга в Союзном государстве)"», – говорится в перечне документов, подписанных по результатам заседания Госсовета.
Роуминг между Россией и Белоруссией (также входит в ЕАЭС) был отменен с 2021 г. и декларировался как «возможность пользоваться услугами связи в поездках по Белоруссии на комфортных условиях». По мнению участников рынка и экспертов, на деле отмена роуминга оказалась номинальной, писали «Ведомости».
В мае глава Минцифры России Максут Шадаев сообщал, что ведомство работает над отменой роуминга между странами. В конце сентября глава администрации белорусского лидера Дмитрий Крутой заявлял, что Россия и Белоруссия в ближайшее время могут запустить проект, предполагающий взаимную полную отмену роуминга.