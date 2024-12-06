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Россия и Белоруссия приняли документ об отмене роуминга с 1 марта

Ведомости

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко подписали документ, который подразумевает отмену роуминга между странами, сообщается на сайте Кремля. Глава РФ во время заседания Высшего государственного совета Союзного государства говорил, что новые правила вступят в силу с 1 марта 2025 г.

«Резолюция Высшего Государственного Совета Союзного государства "О создании комфортных тарифов для пользования услугами связи и передачи данных на территории Союзного государства (отмена роуминга в Союзном государстве)"», – говорится в перечне документов, подписанных по результатам заседания Госсовета.

Роуминг между Россией и Белоруссией (также входит в ЕАЭС) был отменен с 2021 г. и декларировался как «возможность пользоваться услугами связи в поездках по Белоруссии на комфортных условиях». По мнению участников рынка и экспертов, на деле отмена роуминга оказалась номинальной, писали «Ведомости».

В мае глава Минцифры России Максут Шадаев сообщал, что ведомство работает над отменой роуминга между странами. В конце сентября глава администрации белорусского лидера Дмитрий Крутой заявлял, что Россия и Белоруссия в ближайшее время могут запустить проект, предполагающий взаимную полную отмену роуминга.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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