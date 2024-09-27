Россия и Белоруссия могут отменить роуминг в ближайшее время
Россия и Белоруссия в ближайшее время могут запустить проект, предполагающей взаимную полную отмену роуминга. Об этом заявил глава администрации белорусского лидера Дмитрий Крутой, пишет «БелТА».
«Достигнута принципиальная договоренность, что лидеры наших стран на юбилейном заседании Высшего госсовета дадут старт этому проекту. Может быть, в пилотном режиме, может быть, в полноценном режиме мы его запустим. Это точно», – подчеркнул Крутой.
Он уточнил, что мера будет действовать на всей территории Союзного государства.
14 мая глава Минцифры России Максут Шадаев сообщил, что ведомство работает над отменой роуминга между Белоруссией и Россией. Он отмечал, что основная проблема заключается в финансовых потерях белорусских операторов. Российские операторы с ними согласились.
Роуминг между Россией и Белоруссией (также входит в ЕАЭС) был отменен с 2021 г. и декларировался как «возможность пользоваться услугами связи в поездках по Белоруссии на комфортных условиях». По мнению участников рынка и экспертов, на деле отмена роуминга оказалась номинальной, писали «Ведомости».