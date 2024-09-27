Россия и Белоруссия могут отменить роуминг в ближайшее время

Роуминг между Россией и Белоруссией (также входит в ЕАЭС) был отменен с 2021 г. и декларировался как «возможность пользоваться услугами связи в поездках по Белоруссии на комфортных условиях». По мнению участников рынка и экспертов, на деле отмена роуминга оказалась номинальной, писали «Ведомости».