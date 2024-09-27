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Россия и Белоруссия могут отменить роуминг в ближайшее время

Ведомости

Россия и Белоруссия в ближайшее время могут запустить проект, предполагающей взаимную полную отмену роуминга. Об этом заявил глава администрации белорусского лидера Дмитрий Крутой, пишет «БелТА».

«Достигнута принципиальная договоренность, что лидеры наших стран на юбилейном заседании Высшего госсовета дадут старт этому проекту. Может быть, в пилотном режиме, может быть, в полноценном режиме мы его запустим. Это точно», – подчеркнул Крутой.

Он уточнил, что мера будет действовать на всей территории Союзного государства.

14 мая глава Минцифры России Максут Шадаев сообщил, что ведомство работает над отменой роуминга между Белоруссией и Россией. Он отмечал, что основная проблема заключается в финансовых потерях белорусских операторов. Российские операторы с ними согласились.

Роуминг между Россией и Белоруссией (также входит в ЕАЭС) был отменен с 2021 г. и декларировался как «возможность пользоваться услугами связи в поездках по Белоруссии на комфортных условиях». По мнению участников рынка и экспертов, на деле отмена роуминга оказалась номинальной, писали «Ведомости».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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