Кремль: Путин не обращает внимание на время при серьезных переговорах

Кремль: Путин не обращает внимание на время при серьезных переговорахВстреча президента России со спецпосланником Трампа продлилась всю ночь
Президент РФ Владимир Путин не обращает внимание на время суток, когда идут серьезные переговоры. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
«Наш президент абсолютно не склонен обращать внимание на время суток, когда идут такие серьезные переговоры. И, кроме того, была договоренность, что, собственно, на следующий день уже состоятся переговоры рабочей группы по безопасности в Абу-Даби», – сказал он.
С 22 на 23 января Путин провел встречу со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером в Кремле. Встреча продлилась около четырех часов. На переговорах стороны обсуждали вопрос урегулирования российско-украинского конфликта.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что переговоры Путина с делегацией из США были конструктивными и носили откровенный, доверительный характер.