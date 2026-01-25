Песков: РФ будет внимательно анализировать планы США по системе «Золотой купол»
Российские военные эксперты будут самым тщательным образом отслеживать и анализировать планы Вашингтона по созданию системы ПРО «Золотой купол». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
«Что это будет за «купол»? Против каких угроз он будет спроектирован? Я не сомневаюсь, что наши военные будут самым пристальным образом отслеживать и анализировать эти планы», – отметил представитель Кремля (цитата по ТАСС).
В январе президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox Business о том, что часть американской системы противоракетной обороны «Золотой купол» планируют разместить в Гренландии. Глава Белого дома отмечал, что это необходимо для сдерживания «опасных противников».
В сентябре 2025 г. Bloomberg писал, что генерал космических сил США Майкл Гетлайн завершил разработку архитектуры системы ПРО «Золотой купол». Пентагон не раскрыл детали проекта. Бюджетное управление конгресса оценило расходы только на сеть космических перехватчиков в $542 млрд в течение 20 лет, Трамп говорил о тратах в размере $175 млрд.