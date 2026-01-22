Трамп заявил о планах разместить элементы ПРО «Золотой купол» в Гренландии
Президент США Дональд Трамп сообщил, что часть американской системы противоракетной обороны «Золотой купол» планируют разместить в Гренландии. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox Business.
« Золотой Купол» будет в Гренландии. Его часть. Это очень важно, ведь все пролетает над Гренландией. Если плохие ребята запускают что-то, оно летит над Гренландией, а мы это сбиваем», – сказал Трамп.
21 января президент США отказался от введения новых пошлин против ряда европейских стран с февраля на фоне согласования диалога по Гренландии. Решение было принято после его переговоров с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Давосе.
22 января издание Axios сообщило, что рамочное соглашение по Гренландии, обсуждавшееся Трампом и Рютте 21 января, предусматривает принцип уважения суверенитета Дании над островом. По данным издания, после представления предложенной структуры соглашения президент США заявил, что не станет вводить пошлины на восемь европейских союзников 1 февраля за противодействие его претензиям на Гренландию. По его словам, достижение договоренностей на обсуждавшихся условиях позволит урегулировать «гренландский кризис».
Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна войти в состав США. Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе 21 января, он говорил, что Вашингтон добивается начала немедленных переговоров о приобретении территории, связывая эти планы с развертыванием системы ПРО «Золотой купол» и сдерживанием «опасных противников».