Трамп заявил о планах разместить элементы ПРО «Золотой купол» в Гренландии

22 января издание Axios сообщило, что рамочное соглашение по Гренландии, обсуждавшееся Трампом и Рютте 21 января, предусматривает принцип уважения суверенитета Дании над островом. По данным издания, после представления предложенной структуры соглашения президент США заявил, что не станет вводить пошлины на восемь европейских союзников 1 февраля за противодействие его претензиям на Гренландию. По его словам, достижение договоренностей на обсуждавшихся условиях позволит урегулировать «гренландский кризис».