Главная / Политика /

Бессент: США не хотят попадания китайских товаров через Канаду

Ведомости

США хотят избежать попадания в страну китайских товаров через Канаду. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью ABC News.

«Мы не можем допустить, чтобы Канада стала лазейкой для Китая и дешевых китайских товаров в США», – сказал он, отметив высокую интеграцию американского рынка с Канадой.

16 января стало известно о договоренности Канады и Китая о взаимном снижении или отмене части таможенных пошлин. Пекин снизит пошлины на продовольственные товары, а Оттава – на электромобили. 

Президент США Дональд Трамп на фоне этого заявил, что в случае заключения Канадой сделки с Китаем Вашингтон немедленно введет пошлины в 100% на весь импорт канадских товаров.

