Бессент: США не хотят попадания китайских товаров через Канаду
США хотят избежать попадания в страну китайских товаров через Канаду. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью ABC News.
«Мы не можем допустить, чтобы Канада стала лазейкой для Китая и дешевых китайских товаров в США», – сказал он, отметив высокую интеграцию американского рынка с Канадой.
16 января стало известно о договоренности Канады и Китая о взаимном снижении или отмене части таможенных пошлин. Пекин снизит пошлины на продовольственные товары, а Оттава – на электромобили.
Президент США Дональд Трамп на фоне этого заявил, что в случае заключения Канадой сделки с Китаем Вашингтон немедленно введет пошлины в 100% на весь импорт канадских товаров.