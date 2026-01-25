Газета
Главная / Политика /

Лидер французской партии поддержал заявление Медведева о речи Зеленского в Давосе

Ведомости

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо согласился с позицией заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева относительно выступления президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

В своем сообщении в социальной сети X Филиппо, соглашаясь с Медведевым, написал, что европейские страны подвергаются жесткой критике со стороны Зеленского, но при этом продолжают выделять десятки миллиардов на поддержку Киева и обещают новые средства, а также вступление Украины в ЕС. Он призвал европейские власти проявить больше гордости.

«Медведев всегда говорит очень прямо, но в сущности он прав», – отметил французский политик.

Ранее Медведев заявил, что критика в адрес Европы со стороны Зеленского должна была бы привести к жесткой ответной реакции, но ЕС, по его словам, в очередной раз проявил слабость и позволил плюнуть себе в лицо.

10 января Медведев подчеркнул, что размещение любого воинского контингента на Украине со стороны стран Европы или НАТО неприемлемо для России.

