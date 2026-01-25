МИД заявил о наличии у России средств для фиксации новых иностранных вооружений
Россия располагает собственными техническими средствами для достоверной фиксации новых вооружений других государств. Об этом замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков рассказал ТАСС, комментируя недавние заявления американского президента Дональда Трампа.
Рябков отметил, что у России есть свои технические возможности, позволяющие фиксировать иностранные военные разработки и делать из этого собственные выводы. Таким образом он ответил на просьбу прокомментировать утверждения Трампа о применении США в ходе операции в Венесуэле некоего нового оружия, о котором ранее не было известно.
На вопрос о том, пыталась ли Москва получить у Вашингтона разъяснения по поводу этих заявлений, дипломат ответил отрицательно. По его словам, оснований для подобных уточнений нет, добавив в этой связи, что «на каждый чих не наздравствуешься».
24 января Трамп в интервью The New York Post заявил, что американские военные при операции в Венесуэле использовали секретное звуковое оружие под названием discombobulator. Оно вывело из строя оборону страны, что позволило схватить президента Николаса Мадуро.