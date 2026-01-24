Трамп рассказал о названии примененного США в Венесуэле секретного оружия
Американские военные при операции в Венесуэле использовали секретное звуковое оружие под названием «discombobulator». Оно вывело из строя оборону страны. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в интервью The New York Post.
Сотрудник охраны рассказал изданию, что американские силы использовали в Венесуэле необычное оружие. По его словам, он был на дежурстве, когда внезапно отказали радары системы противовоздушной обороны, а в небе появились беспилотники и вертолеты.
«Это было похоже на очень сильную звуковую волну. Внезапно я почувствовал, что моя голова взрывается изнутри», – уточнил собеседник.
Он отметил, что после применения неизвестного американского оружия у венесуэльских военных началось кровотечение из носа, а некоторых из них рвало кровью. Солдаты упали на землю и не могли пошевелиться.
21 января Трамп заявил, что Вашингтон обладает вооружениями, «о которых никто не знает». Так американский президент прокомментировал заявление журналиста об использовании американскими силами некоего звукового оружия в Венесуэле.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что в Москве ожидают пояснений от Вашингтона относительно заявления Трампа о некоем секретном оружии. Представитель Кремля напомнил, что в России есть профильные службы, которые занимаются сбором и анализом информации по таким вопросам.
3 января американские силы захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес во время военной операции в стране. Временное руководство Венесуэлой перешло к вице-президенту Делси Родригес.