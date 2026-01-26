В Индонезии оползень унес жизни 25 человек
В Индонезии в результате оползня, вызванного многодневными проливными дождями, погибли по меньшей мере 25 человек. Трагедия произошла в провинции Западная Ява, сообщает Bloomberg.
По данным издания, около 80 человек числятся пропавшими без вести в районе Чисаруа, расположенном примерно в 144 км от столицы страны Джакарты. Поисково-спасательные работы временно приостановлены из-за неблагоприятных погодных условий.
Разрушенными оказались около 30 жилых домов, а два небольших населенных пункта были практически полностью уничтожены.
Метеорологическое агентство Индонезии предупреждает, что сезон муссонов может принести еще более сильные дожди на ряд островов, включая Яву, как минимум до 29 января, что повышает риск новых чрезвычайных ситуаций.
Власти Джакарты рекомендовали компаниям перевести сотрудников на удаленный или гибкий режим работы. Из-за масштабных наводнений в столице были эвакуированы более 1600 человек.
6 января Reuters сообщал, что не менее 14 человек погибли в Северном Сулавеси в Индонезии после наводнения. Еще четверо жертв считаются пропавшими без вести.