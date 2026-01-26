NYT: талибы предложили США сделку в обмен на свободу переводчика бен Ладена
В течение нескольких месяцев американские и афганские официальные лица тайно вели переговоры об освобождении задержанных граждан США. Несмотря на то что за последний год из Афганистана были освобождены как минимум пять американских заключенных, переговоры о судьбе оставшихся застопорились. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
Центральной точкой напряжения между администрацией президента США Дональда Трампа и афганского руководства остаются дело заключенного в Гуантанамо Мухаммада Рахима, обвиняемого в работе на Усаму бен Ладена в качестве курьера и переводчика, а также местонахождение гражданина США, который содержится под стражей в Афганистане.
Предыдущая администрация США, по данным газеты, предлагала включить Рахима в обмен заключенными, в котором участвовал гражданин США Махмуд Хабиби, но «Талибан (организация признана террористической и запрещена в РФ)» отверг это предложение. Вместо этого правительство Афганистана освободило Райана Корбетта и Уильяма Уоллеса Маккенти в обмен на Хана Мохаммеда, наркоторговца, освобожденного из федеральной тюрьмы США.
Один из источников NYT добавил, что Рахим не будет участвовать ни в одной будущей сделке, несмотря на требования правительства Талибана. Брат Хабиби, Ахмад, сообщил изданию, что представители администрации США пообещали ему, что сделка по освобождению Рахима не будет заключена, пока Хабиби не будет возвращен.
Афганский чиновник заявил NYT, что талибы готовы обсудить судьбу Хабиби только после освобождения других американских задержанных и Рахима. По его словам, Хабиби никогда не входил в первоначальную рамочную структуру, согласованную в 2025 г., но Рахим был.
Американская сторона официально не признает талибов законной властью Афганистана, но американские посланники несколько раз посещали страну за последний год, чтобы добиться освобождения американских задержанных. Один из собеседников NYT рассказал, что что администрация Трампа не будет рассматривать дальнейшее публичное взаимодействие с Кабулом, пока все оставшиеся граждане США не будут освобождены.
В сентябре The Wall Street Journal (WSJ) писала, что администрация Трампа ведет переговоры с «Талибаном» о восстановление военного присутствия Соединенных Штатов на авиабазе «Баграм» в Афганистане. Авиабаза необходима США в качестве плацдарма для контртеррористических операций.