Вице-премьер Италии призвал «проигрывающего Зеленского» скорее пойти на мир
Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует как можно быстрее подписать мирное соглашение. Об этом заявил вице-премьер Италии Маттео Сальвини.
Политик возмутился, что украинский лидер, несмотря на все полученные деньги, усилия и помощь, все еще имеет наглость жаловаться.
«Мой друг, ты проигрываешь в конфликте, теряешь людей, доверие и достоинство: подпиши мирное соглашение как можно скорее», – написал Сальвини в соцсети Х.
22 января Зеленский после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Давосе выступил с критикой в адрес Европы. По его словам, европейские страны по-прежнему не понимают, как защитить себя и реагировать на новые вызовы, включая ситуацию вокруг Гренландии. Украинский лидер напомнил, что в Давосе он закончил свое выступление словами «Европа должна уметь себя защищать». По его словам, прошел год – и ничего не изменилось.
25 января Berliner Zeitung сообщала, что поддержка Украины в Европе может быть пересмотрена на фоне скандалов вокруг Зеленского. Издание отмечало, что главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен критикуют за личное покрывательство украинского президента в коррупционном деле. Отмечалось, что политическое давление усиливается на фоне обсуждения нового пакета помощи Киеву и расследований в отношении окружения Зеленского.