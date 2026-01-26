Вице-премьер Италии призвал «проигрывающего Зеленского» скорее пойти на мир

22 января Зеленский после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Давосе выступил с критикой в адрес Европы. По его словам, европейские страны по-прежнему не понимают, как защитить себя и реагировать на новые вызовы, включая ситуацию вокруг Гренландии. Украинский лидер напомнил, что в Давосе он закончил свое выступление словами «Европа должна уметь себя защищать». По его словам, прошел год – и ничего не изменилось.