ЕС поддерживает контакт с Киевом и Вашингтоном после переговоров с Россией в ОАЭ
Европейская комиссия поддерживает контакт с украинской и американской делегациями «до и после» их переговоров с Россией в Абу-Даби. Об этом заявил официальный представитель Еврокомиссии, передает The Guardian.
Представитель также отметил, что будущее членство Украины в ЕС рассматривается как часть гарантий ее экономической безопасности в случае заключения мирного соглашения с Россией. Однако конкретной согласованной даты для вступления не существует, и окончательное решение будет принимать Европейский совет.
Как писала Financial Times 26 января, Украина надеется ускорить процесс вступления в Европейский союз (ЕС) в рамках мирного диалога. При этом пока не удалось договориться о конкретных сроках. По словам вице-премьера Украины по вопросам европейской интеграции Тараса Качка, для Киева и для ЕС важно политическое обязательство всех стран союза о будущем членстве Украины «как можно раньше», в идеале – с зафиксированной датой. При этом он отметил, что обсуждение сроков остается предметом переговоров.
23 января в Абу-Даби стартовали закрытые переговоры России, Украины и США. Диалог продолжился и 24 января. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в ОАЭ стороны обсуждают параметры завершения конфликта. Помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Россия после подписания мирного договора с Украиной готова направить на восстановление территорий, пострадавших в ходе конфликта, оставшиеся в США замороженные российские активы – за вычетом $1 млрд, который обещала выделить в «Совет мира».