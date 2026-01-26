ЕС поддерживает контакт с Киевом и Вашингтоном после переговоров с Россией в ОАЭ

Как писала Financial Times 26 января, Украина надеется ускорить процесс вступления в Европейский союз (ЕС) в рамках мирного диалога. При этом пока не удалось договориться о конкретных сроках. По словам вице-премьера Украины по вопросам европейской интеграции Тараса Качка, для Киева и для ЕС важно политическое обязательство всех стран союза о будущем членстве Украины «как можно раньше», в идеале – с зафиксированной датой. При этом он отметил, что обсуждение сроков остается предметом переговоров.