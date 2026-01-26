Ущерб от пожара в баре Кран-Монтана в Швейцарии может достичь $1,2 млрд
Ущерб от пожара в баре швейцарского курорта Кран-Монтана может составить от 600 млн швейцарских франков ($771 млн) до 1 млрд франков ($1,2 млрд). Об этом сообщила газета Le Nouvelliste со ссылкой на предварительные оценки.
По данным издания, эта сумма включает компенсации по гражданским искам, связанным с пожаром: расходы на лечение, упущенную выгоду и возмещение нематериального ущерба. Профессор частного права Фрайбургского университета Паскаль Пишонназ подтвердил правдоподобность такой оценки, отметив, что при расчете с помощью таблиц капитализации совокупные затраты действительно приближаются к миллиарду франков.
Ночью 1 января в баре, расположенном в центре горнолыжного курорта Кран-Монтана, произошел взрыв. Тогда погибли около 40 человек, 100 получили ранения.