Главная / Политика /

Ущерб от пожара в баре Кран-Монтана в Швейцарии может достичь $1,2 млрд

Ущерб от пожара в баре швейцарского курорта Кран-Монтана может составить от 600 млн швейцарских франков ($771 млн) до 1 млрд франков ($1,2 млрд). Об этом сообщила газета Le Nouvelliste со ссылкой на предварительные оценки.

По данным издания, эта сумма включает компенсации по гражданским искам, связанным с пожаром: расходы на лечение, упущенную выгоду и возмещение нематериального ущерба. Профессор частного права Фрайбургского университета Паскаль Пишонназ подтвердил правдоподобность такой оценки, отметив, что при расчете с помощью таблиц капитализации совокупные затраты действительно приближаются к миллиарду франков.

Ночью 1 января в баре, расположенном в центре горнолыжного курорта Кран-Монтана, произошел взрыв. Тогда погибли около 40 человек, 100 получили ранения.

Владельца бара в Швейцарии освободили под залог после взрыва в заведении
