Ущерб от пожара в баре Кран-Монтана в Швейцарии может достичь $1,2 млрд

По данным издания, эта сумма включает компенсации по гражданским искам, связанным с пожаром: расходы на лечение, упущенную выгоду и возмещение нематериального ущерба. Профессор частного права Фрайбургского университета Паскаль Пишонназ подтвердил правдоподобность такой оценки, отметив, что при расчете с помощью таблиц капитализации совокупные затраты действительно приближаются к миллиарду франков.