Главная / Общество /

Владельца бара в Швейцарии освободили под залог после взрыва в заведении

Ведомости

Жак Моретти, владелец швейцарского бара Le Constellation, в котором произошел взрыв 1 января, был освобожден из-под стражи под залог. Об этом пишет Reuters.

Моретти и его жена Джессика находятся под следствием по обвинению в убийстве по неосторожности после того, как около 40 человек погибли и 100 получили ранения при взрыве в баре на горнолыжном курорте. По данным агентства, многие из пострадавших до сих пор находятся в больницах с тяжелыми ожогами.

Владельца бара задержали 9 января. Условия его освобождения под залог включают выплату 200 000 швейцарских франков ($253 485) и предписание ежедневно приходить в полицейский участок.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала решение об освобождении Моретти оскорблением памяти жертв трагедии и их семей, которые страдают от потери близких.

Ночью 1 января в баре, расположенном в центре горнолыжного курорта Кран-Монтана, произошел взрыв. 9 января в Швейцарии объявили национальный день траура в связи с трагедией на курорте.

Министр экономики страны Ги Пармелен говорил, что расследование причин катастрофы продолжается и судебные органы должны установить, были ли соблюдены все меры безопасности. По итогам расследования власти вместе с муниципальными структурами рассмотрят меры, которые помогут предотвратить подобные трагедии в будущем.

