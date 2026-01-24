Владельца бара в Швейцарии освободили под залог после взрыва в заведении

Моретти и его жена Джессика находятся под следствием по обвинению в убийстве по неосторожности после того, как около 40 человек погибли и 100 получили ранения при взрыве в баре на горнолыжном курорте. По данным агентства, многие из пострадавших до сих пор находятся в больницах с тяжелыми ожогами.