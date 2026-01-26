Газета
Главная / Политика /

Путин встретился с Бегловым в Эрмитаже

Ведомости

Президент Владимир Путин встретился с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым в Эрмитаже.

Глава государства принял губернатора в Малом выставочном зале.

До этого Путин провел переговоры с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом Исмаилом. Встреча глав РФ и Малайзии прошла в Георгиевском зале Эрмитажа после экскурсии по музею.

Последний раз президент РФ проводил рабочую встречу с Бегловым 28 апреля 2025 г. Тогда они обсудили подготовку к празднованию Дня Победы. Губернатор также рассказал, что в Санкт-Петербурге будет проходить 30-й съезд Международной ассоциации общественных организаций блокадников Ленинграда.

