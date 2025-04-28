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В преддверии 9 мая Беглов наградил медалями более 147 000 ветеранов

Ведомости

По поручению президента Владимира Путина губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в преддверии 80-й годовщины Победы наградил юбилейными медалями более 147 000 ветеранов. Об этом он доложил главе государства в ходе встречи в Кремле.

В рамках подготовки к празднованию Дня Победы власти города приняли решение наделить 1077 человек статусом почетного жителя. Также все ветераны, труженики тыла, узники концлагерей и дети войны получат региональные выплаты. 

Беглов рассказал, что в Санкт-Петербурге запланирована большая программа ко Дню Победы. Сейчас в городе проходят выставки, приуроченные к празднику, а также бесплатные кинопоказы. Ожидается проведение научных конференций и симпозиумов.

Губернатор также рассказал, что в Санкт-Петербурге будет проходить 30 съезд международной Ассоциации общественных организаций блокадников Ленинграда. Кроме того, 7 мая пройдет бал Победы на Дворцовой площади, а днем ранее - автобусный марш памяти ветеранов. 8 мая ожидается торжественная памятная церемония возложения цветов на Пискаревском кладбище. Непосредственно на парад 9 мая приглашены ветераны и блокадники, которые приедут с разных концов страны.

9 мая в Москве традиционно пройдет парад военной техники на Красной площади, предусмотрены тематические мероприятия по всей стране. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что в Москву приедут более 20 глав государств и правительств. В МИД РФ сообщили, что уже свыше 150 иностранных послов и дипломатов возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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