В преддверии 9 мая Беглов наградил медалями более 147 000 ветеранов
По поручению президента Владимира Путина губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в преддверии 80-й годовщины Победы наградил юбилейными медалями более 147 000 ветеранов. Об этом он доложил главе государства в ходе встречи в Кремле.
В рамках подготовки к празднованию Дня Победы власти города приняли решение наделить 1077 человек статусом почетного жителя. Также все ветераны, труженики тыла, узники концлагерей и дети войны получат региональные выплаты.
Беглов рассказал, что в Санкт-Петербурге запланирована большая программа ко Дню Победы. Сейчас в городе проходят выставки, приуроченные к празднику, а также бесплатные кинопоказы. Ожидается проведение научных конференций и симпозиумов.
Губернатор также рассказал, что в Санкт-Петербурге будет проходить 30 съезд международной Ассоциации общественных организаций блокадников Ленинграда. Кроме того, 7 мая пройдет бал Победы на Дворцовой площади, а днем ранее - автобусный марш памяти ветеранов. 8 мая ожидается торжественная памятная церемония возложения цветов на Пискаревском кладбище. Непосредственно на парад 9 мая приглашены ветераны и блокадники, которые приедут с разных концов страны.
9 мая в Москве традиционно пройдет парад военной техники на Красной площади, предусмотрены тематические мероприятия по всей стране. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что в Москву приедут более 20 глав государств и правительств. В МИД РФ сообщили, что уже свыше 150 иностранных послов и дипломатов возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.