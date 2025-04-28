В преддверии 9 мая Беглов наградил медалями более 147 000 ветеранов

9 мая в Москве традиционно пройдет парад военной техники на Красной площади, предусмотрены тематические мероприятия по всей стране. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что в Москву приедут более 20 глав государств и правительств. В МИД РФ сообщили, что уже свыше 150 иностранных послов и дипломатов возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.