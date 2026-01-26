Премьер Камбоджи заявил о присоединении страны к «Совету мира» Трампа
Премьер-министр Камбоджи Хун Манет подтвердил, что страна примет участие в «Совете мира». Об этом сообщила газета Khmer Times.
Заявление было сделано во время встречи премьера с командующим Индо-Тихоокеанским командованием США адмиралом Сэмюэлем Папаро. Манет назвал это решение «демонстрацией доброй воли и высокой приверженности Камбоджи глобальному миру». Он также поблагодарил президента США Дональда Трампа за роль в содействии прекращению огня на камбоджийско-таиландской границе и участие в подписании «Совместного заявления Куала-Лумпура» в октябре 2025 г.
Папаро сообщил, что президент Трамп продолжает следить за ситуацией на границе и поддерживает работу наблюдательной группы АСЕАН и объединенной пограничной комиссии. Встреча также затронула вопросы военного сотрудничества, включая недавний заход корабля ВМС США в камбоджийский порт.
22 января представители 19 стран подписали на полях Всемирного экономического форума в Давосе устав «Совета мира». Трамп тогда назвал создание организации великим наследием и заявил, что рассчитывает добиться мира во всем мире.
Устав был подписан США, Арменией, Аргентиной, Азербайджаном, Болгарией, Венгрией, Индонезией, Иорданией, Казахстаном, самопровозглашенным Косовом, Пакистаном, Парагваем, Катаром, Саудовской Аравией, Турцией, ОАЭ, Узбекистаном и Монголией.