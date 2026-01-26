Премьер Камбоджи заявил о присоединении страны к «Совету мира» Трампа

Заявление было сделано во время встречи премьера с командующим Индо-Тихоокеанским командованием США адмиралом Сэмюэлем Папаро. Манет назвал это решение «демонстрацией доброй воли и высокой приверженности Камбоджи глобальному миру». Он также поблагодарил президента США Дональда Трампа за роль в содействии прекращению огня на камбоджийско-таиландской границе и участие в подписании «Совместного заявления Куала-Лумпура» в октябре 2025 г.