Главная / Политика /

Премьер Камбоджи заявил о присоединении страны к «Совету мира» Трампа

Ведомости

Премьер-министр Камбоджи Хун Манет подтвердил, что страна примет участие в «Совете мира». Об этом сообщила газета Khmer Times.

Заявление было сделано во время встречи премьера с командующим Индо-Тихоокеанским командованием США адмиралом Сэмюэлем Папаро. Манет назвал это решение «демонстрацией доброй воли и высокой приверженности Камбоджи глобальному миру». Он также поблагодарил президента США Дональда Трампа за роль в содействии прекращению огня на камбоджийско-таиландской границе и участие в подписании «Совместного заявления Куала-Лумпура» в октябре 2025 г.

Папаро сообщил, что президент Трамп продолжает следить за ситуацией на границе и поддерживает работу наблюдательной группы АСЕАН и объединенной пограничной комиссии. Встреча также затронула вопросы военного сотрудничества, включая недавний заход корабля ВМС США в камбоджийский порт.

Путин на встрече с Аббасом объявил о готовности направить $1 млрд в «Совет мира»

Политика / Международные отношения

22 января представители 19 стран подписали на полях Всемирного экономического форума в Давосе устав «Совета мира». Трамп тогда назвал создание организации великим наследием и заявил, что рассчитывает добиться мира во всем мире.

Устав был подписан США, Арменией, Аргентиной, Азербайджаном, Болгарией, Венгрией, Индонезией, Иорданией, Казахстаном, самопровозглашенным Косовом, Пакистаном, Парагваем, Катаром, Саудовской Аравией, Турцией, ОАЭ, Узбекистаном и Монголией.

