Главная / Политика /

Песков рассказал о сроках новой встречи трехсторонней группы по Украине

Ведомости

Работа экспертной группы в формате Россия – США – Украина будет продолжена на этой неделе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков «Первому каналу».

«Мы знаем, что работа на экспертном уровне будет продолжена. И что это будет на неделе, в течение недели», – сказал представитель Кремля.

Президент Украины Владимир Зеленский также сегодня сообщил, что следующий раунд трехсторонних переговоров с участием России и США состоится на этой неделе.

26 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что рассчитывать на высокую результативность переговоров, которые прошли в Абу-Даби 23–24 января, было бы ошибочно, поскольку впереди много работы. Песков также отметил, что публично обсуждать какие-либо детали встречи было бы неправильно.

23 января в Абу-Даби стартовали закрытые переговоры России, Украины и США. Диалог продолжился и 24 января. Зеленский говорил, что в ОАЭ стороны обсуждают параметры завершения конфликта. Помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Россия после подписания мирного договора с Украиной готова направить на восстановление территорий, пострадавших в ходе конфликта, оставшиеся в США замороженные российские активы – за вычетом $1 млрд, который обещала выделить в «Совет мира».

