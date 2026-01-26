Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Рютте: Европа не удержит Украину без вооружений из США

Ведомости

Без вооружений из США Украина не сможет удержаться в борьбе с Россией, заявил генсек НАТО Марк Рютте в ходе дискуссии с евродепутатами комитета по иностранным делам Европарламента.

«Сейчас она [Европа] не может предоставить достаточно того, что нужно Украине, чтобы защищать себя сегодня и сдерживать завтра», – сказал он.

Рютте призвал Европу обеспечить гибкость относительно выделенных Киеву средств в рамках пакета на 90 млрд евро и не ограничивать его условиями «покупать только в Евросоюзе». Он также отметил, что на повестке дня не стоит вопрос о вступлении Украины в НАТО.

19 декабря 2025 г. председатель Евросовета Антониу Кошта сообщил, что страны Евросоюза условились о предоставлении Киеву 90 млрд евро кредита на 2026–2027 гг. Решение о займе за счет бюджета ЕС принято вместо того, чтобы использовать замороженные российские активы. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что Киеву не придется возвращать ЕС кредит в 90 млрд евро, обеспеченный бюджетом ЕС, если Москва не компенсирует нанесенный Украине ущерб.

14 января фон дер Ляйен заявила, что кредит Украине в размере 90 млрд евро будет распределен следующим образом: 60 млрд направят на военные закупки и 30 млрд – на поддержку бюджета.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь