Рютте: Европа не удержит Украину без вооружений из США

Рютте призвал Европу обеспечить гибкость относительно выделенных Киеву средств в рамках пакета на 90 млрд евро и не ограничивать его условиями «покупать только в Евросоюзе». Он также отметил, что на повестке дня не стоит вопрос о вступлении Украины в НАТО.