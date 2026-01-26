Рютте: Европа не удержит Украину без вооружений из США
Без вооружений из США Украина не сможет удержаться в борьбе с Россией, заявил генсек НАТО Марк Рютте в ходе дискуссии с евродепутатами комитета по иностранным делам Европарламента.
«Сейчас она [Европа] не может предоставить достаточно того, что нужно Украине, чтобы защищать себя сегодня и сдерживать завтра», – сказал он.
Рютте призвал Европу обеспечить гибкость относительно выделенных Киеву средств в рамках пакета на 90 млрд евро и не ограничивать его условиями «покупать только в Евросоюзе». Он также отметил, что на повестке дня не стоит вопрос о вступлении Украины в НАТО.
19 декабря 2025 г. председатель Евросовета Антониу Кошта сообщил, что страны Евросоюза условились о предоставлении Киеву 90 млрд евро кредита на 2026–2027 гг. Решение о займе за счет бюджета ЕС принято вместо того, чтобы использовать замороженные российские активы. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что Киеву не придется возвращать ЕС кредит в 90 млрд евро, обеспеченный бюджетом ЕС, если Москва не компенсирует нанесенный Украине ущерб.
14 января фон дер Ляйен заявила, что кредит Украине в размере 90 млрд евро будет распределен следующим образом: 60 млрд направят на военные закупки и 30 млрд – на поддержку бюджета.