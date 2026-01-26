Путин обсудил с главой Ленобласти защиту неба от ударов БПЛА

Путин обсудил с главой Ленобласти защиту неба от ударов БПЛАПереговоры прошли в Эрмитаже
Президент РФ Владимир Путин провел встречу с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко, сообщили в Кремле. Глава государства обсудил с ним удары по Украине и защиту неба Ленобласти от беспилотников.
Дрозденко сообщил, что власти завершили строительство 16 объектов из 17 в рамках противовоздушной обороны региона. «С софинансированием все объекты, вы видите как они выглядят: вышки, казармы. Это дает эффект», – сказал он, подтвердив, что атаки на Ленобласть еще происходят.
До этого Путин провел встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Глава города рассказал о благодарностях ветеранов и блокадников за снятие ограничений на получение знака «Житель блокадного Ленинграда» – теперь право на все соответствующие льготы имеет каждый, кто прожил в осажденном городе хотя бы один день.
26 января Путин совершил поездку в Санкт-Петербург, в рамках которой провел встречу с султаном Малайзии Ибрагим Исмаилом. Путин вместе с директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским провели для него экскурсию по музею. До Эрмитажа малайзийский монарх посетил экспозицию «Ленрезерв» и музей «Павильон» в Смольном – историческом подземном штабе руководства блокадного Ленинграда.