Путин обсудил с главой Ленобласти защиту неба от ударов БПЛА

До этого Путин провел встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Глава города рассказал о благодарностях ветеранов и блокадников за снятие ограничений на получение знака «Житель блокадного Ленинграда» – теперь право на все соответствующие льготы имеет каждый, кто прожил в осажденном городе хотя бы один день.