Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин обсудил с главой Ленобласти защиту неба от ударов БПЛА

Переговоры прошли в Эрмитаже
Ведомости

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко, сообщили в Кремле. Глава государства обсудил с ним удары по Украине и защиту неба Ленобласти от беспилотников.

Дрозденко сообщил, что власти завершили строительство 16 объектов из 17 в рамках противовоздушной обороны региона. «С софинансированием все объекты, вы видите как они выглядят: вышки, казармы. Это дает эффект», – сказал он, подтвердив, что атаки на Ленобласть еще происходят.

До этого Путин провел встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Глава города рассказал о благодарностях ветеранов и блокадников за снятие ограничений на получение знака «Житель блокадного Ленинграда» – теперь право на все соответствующие льготы имеет каждый, кто прожил в осажденном городе хотя бы один день.

26 января Путин совершил поездку в Санкт-Петербург, в рамках которой провел встречу с султаном Малайзии Ибрагим Исмаилом. Путин вместе с директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским провели для него экскурсию по музею. До Эрмитажа малайзийский монарх посетил экспозицию «Ленрезерв» и музей «Павильон» в Смольном – историческом подземном штабе руководства блокадного Ленинграда.

Читайте также:Эксперт связал визит султана Малайзии в РФ со стремлением к вступлению в БРИКС
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её